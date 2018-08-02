لافروف: روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع دول "آسيان" في مسألة محاربة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لزيادة التعاون مع دول "آسيان" في مسألة محاربة الإرهاب.

© Sputnik . Morad Saeed سياسي سوري: روسيا شريك أساسي في انتصارات جيشنا على الإرهاب

سبوتنيك . وقال الوزير في كلمة أمام الاجتماع الوزاري روسيا — آسيان: "نحن نعتبر دول " آسيان " والمنظمة عموماً، دولاً مشاركة لنا في الرأي بالمحافل الدولية… نحن نرحب بتطوير العلاقات مع آسيان في جميع الاتجاهات، بما في ذلك وفي القضايا التي تتعلق بالتصدي للتحديات والتهديدات الجديدة، وقبل كل شيء، أعني الإرهاب والإرهابيين الأجانب من المسلحين"، ووفقا للافروف، فإن موسكو مستعدة لتطوير التعاون في إطار هذه القضايا من خلال القمة الشرق — آسيوية والمنتديات الإقليمية. وأكد لافروف على أن أجندة الموضوعات التجارية والاقتصادية لـ روسيا — آسيان، تتمثل في "وضع مبادرات ومشاريع في مجالات الطاقة، والزراعة، والصحة، والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبيئة".

وأضاف لافروف بأنه "من المقرر عقد اجتماع لوزراء اقتصاد آسيان في نهاية آب/أغسطس ، وأنا على ثقة من أنه سيتيح لنا المضي قدما في جميع هذه المجالات. وسننتظر الضيوف من دول آسيان في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك في أيلول/سبتمبر ".

وجدير بالذكر أن "آسيان" هي منظمة حكومية دولية إقليمية متعددة التوجهات توحد دول جنوب شرق آسيا العشرة. وتعمل روسيا على تطوير التعاون في الحوار مع "آسيان" منذ التسعينات، وتشارك في مؤتمرات القمة للمنظمة. ويشارك في المنتدى الإقليمي لآسيان 27 دولة، بما في ذلك وروسيا والولايات المتحدة.