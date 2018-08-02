ليبرمان: الوضع في سوريا يعود إلى فترة ما قبل الحرب الأهلية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن الوضع في سوريا يتجه للعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، مؤكدا أن إسرائيل لا تتدخل في الشأن السوري.

القاهرة —سبوتنيك. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، خلال تفقده للجبهة العسكرية الشمالية: "بالنسبة لنا، الوضع في سوريا يعود إلى حالته السابقة قبل الحرب الأهلية".

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وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "لم نتدخل في الشأن الداخلي السوري، وسيبقى ذلك مرهونا بشروط، وهي ألا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة أمامية لإيران ضد دولة إسرائيل، وألا تصبح سوريا محطة عبور رئيسية لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".

وأجاب ليبرمان على سؤال: "إن كان قلق الإسرائيليين سيخف بشأن احتمال تصاعد الوضع في الجولان"، بقوله: "أعتقد ذلك".