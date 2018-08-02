مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلغي رحلة إلى كولومبيا بسبب غزة

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى رحلة مقررة إلى كولومبيا، الأسبوع المقبل، بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يفصح المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى.

© Sputnik . Aleksei Nikolski نتنياهو يهدد إيران بتحالف دولي في حال تهديدها للملاحة الدولية

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو كولومبيا من السادس حتى التاسع من أغسطس/آب.

وشهدت الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي تديره حركة "حماس"، توترا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية.