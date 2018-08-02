أول دورية لقوات حفظ السلام الأممية في منطقة الفصل بين سوريا وإسرائيل منذ 6 سنوات

صرح رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، اليوم الخميس، بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قامت برفقة الشرطة العسكرية الروسية بأول دورية منذ ست سنوات في منطقة فك الارتباط بين سوريا وإسرائيل، في هضبة الجولان.

موسكو — سبوتنيك. وقال رودسكوي في إحاطة إعلامية: "قامت اليوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأول دورية في منطقة الفصل منذ ست سنوات".

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الوضع في سوريا يتجه للعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، مؤكدا أن إسرائيل لا تتدخل في الشأن السوري.

وكان الرئيس بوتين أعلن خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، أنه بعد هزيمة الإرهابيين نهائيا جنوب غرب سوريا، في ما يسمى بالمنطقة الجنوبية، يجب إحالة الأوضاع في هضبة الجولان بما يتفق تماما مع اتفاقية فك الارتباط عام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية، موضحا أن ذلك سيسمح بإعادة الهدوء، واستعادة نظام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وسيحمي كذلك أمن دولة إسرائيل.