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    الوضع في كابول بعد الانفجار في البرج التلفزيوني Shamshad ، أفغانستان

    متحدث شرطة العاصمة الأفغانية: مسلحون يختطفون ويقتلون ثلاثة أجانب في كابول

    © Sputnik . J. Kargyar
    العالم
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    قال ناطق باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك" إن ثلاثة أجانب تعرضوا للاختطاف والقتل على يد مسلحين مجهولين.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال حشمت ستانكزاي، المتحدث باسم شرطة كابول، إن:"ثلاثة رعايا أجانب، هم هندي ومقدوني وماليزي، بحسب المعلومات الأولية، تم خطفهم من منطقة "بولجرخي" ثم عثر على جثثهم في مديرية "موسهي".

    قوات الأمن تركض بعيدا من موقع عملية انتحارية في كابول، أفغانستان 30 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Massoud Hossaini
    موظفة بالأمم المتحدة ضمن ضحايا هجوم لتنظيم "داعش" بأفغانستان
    وتابع إن "فريق البحث توجه إلى المكان، والتحقيقات جارية لكشف الأشخاص الذين قاموا باختطاف هؤلاء وكيف تم قتلهم ولصالح أية شركة".

    من جانبها، ذكرت قناة "طلوع الأفغانية"، نقلا عن مصادر بالشرطة، "تورط أربعة خاطفين" في الواقعة، مضيفة أن "الضحايا الثلاثة بدوا مصابين بطلقات نارية في الرأس".

    وأضافت القناة أنه "يعتقد أن الضحايا هم طباخون يعملون لدى شركة سوديكسو، ثاني أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم".

    وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في تموز/يوليو الماضي، أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الستة أشهر الأولى من 2018، حيث سجلت مقتل 1692 مدنيا في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2018.

    وذكر تقرير منشور على الموقع الرسمي للبعثة أن "الأرقام تظهر استمرار ارتفاع معدلات الضرر الذي يقع على المدنيين إثر النزاع القائم بين الأطراف المتحاربة، فخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2018 شهدت مقتل 1692 مدنيا، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، منذ بدأت البعثة التسجيل".

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    الكلمات الدلالية:
    قتل, خطف, الأمم المتحدة, كابول, أفغانستان
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