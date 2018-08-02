شعبية ماكرون تواصل تراجعها إلى مستوى قياسي

تدنت شعبية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في مايو/أيار عام 2017، وذلك حسب استطلاع للرأي نشره مركز "يوغوف" للاستطلاعات، اليوم الخميس.

باريس — سبوتنيك. وقال المركز بأن ماكرون خسر خمس نقاط مقارنة مع آخر استطلاع للرأي، إذ اعتبر 27 بالمئة من الذين تم استطلاع رأيهم بأن ولاية ماكرون "جيدة"، فيما اعتبر 62 بالمئة بأن ولايته وعمله كرئيس "سيء".

© Sputnik . Sergie Goneev ماكرون: أتحمل المسؤولية عن "فضيحة" ضرب حارسي الشخصي لمتظاهر

وبحسب مركز الاستطلاعات، فإن أبرز اهتمامات الشعب الفرنسي والمعايير المحركة للآراء هي، البطالة بنسبة 21 بالمئة والضمان الاجتماعي بنسبة 18 بالمئة ومسألة الهجرة بنسبة 14 بالمئة.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد الفضيحة التي هزت الإليزيه، حيث نشرت صحيفة "لوموند" منذ ثلاثة أسابيع شريطا مصورا يظهر فيه حارس ماكرون الشخصي والمسؤول عن أمنه ألكسندر بينالا وهو يضرب متظاهرين خلال مظاهرات عيد العمال في الأول من مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى إقالة بينالا من منصبه وفتح تحقيق بالموضوع.