شعبية ماكرون تواصل تراجعها إلى مستوى قياسي

باريس — سبوتنيك. وقال المركز بأن ماكرون خسر خمس نقاط مقارنة مع آخر استطلاع للرأي، إذ اعتبر 27 بالمئة من الذين تم استطلاع رأيهم بأن ولاية ماكرون "جيدة"، فيما اعتبر 62 بالمئة بأن ولايته وعمله كرئيس "سيء".
ويأتي هذا الاستطلاع بعد الفضيحة التي هزت الإليزيه، حيث نشرت صحيفة "لوموند" منذ ثلاثة أسابيع شريطا مصورا يظهر فيه حارس ماكرون الشخصي والمسؤول عن أمنه ألكسندر بينالا وهو يضرب متظاهرين خلال مظاهرات عيد العمال في الأول من مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى إقالة بينالا من منصبه وفتح تحقيق بالموضوع.
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