الشرطة البريطانية تواصل تحقيقاتها في حادث أيمسبوري

أكدت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أنه تم مصادرة حاويتين للقمامة في سالزبوري ونقلهما إلى مختبر علمي تكنولوجي سري، تابع لوزارة الدفاع البريطانية في بلدة بورتون داون، لفحصهما.

© REUTERS / TOBY MELVILLE وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بالتورط في حادث أميسبوري

لندن — سبوتنيك وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن قرار سحب الحاويتين من جوار المتجرين في سالزبوري، تم اتخاذه بعد مقابلة مع تشارلي رولي الذي تعرض للتسمم بمادة مجهولة في أيمسبوري، مؤكدة في الوقت ذاته أن مستوى الخطر بالنسبة للسكان منخفض.

وأعلنت شرطة ويلتشير، في 4 يوليو/ تموز الماضي، عن "حادث خطير" في إميسبوري، حيث تعرض شخصان لمادة مجهولة وتم إسعافهم بحالة خطيرة.

وتقع مدينة أميسبوري، قرب سالزبوري، حيث عثرت الشرطة البريطانية على ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بعد أن فقدا الوعي إثر تعرضهما لهجوم مسمم في سالزبوري، في الرابع من مارس/ آذار الماضي.