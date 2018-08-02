الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الأحد لبحث مساعي التهدئة مع قطاع غزة

قرر المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الخميس، عقد اجتماع الأحد لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية "‫سيجتمع الكابينيت يوم الأحد المقبل، لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة".

© East News / AP/FOTOLINK ليبرمان يحظر دخول الوقود والغاز إلى غزة عبر معبر كيرم شالوم

وأضافت القناة "سيناقش الوزراء عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، ومصر لتهدئة الحدود".

وتابعت بالقول "اجتماع مجلس (الكابينيت) سيناقش أيضاً، جملة من المقترحات التي تقدم بها عدد من الوزراء في الحكومة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وعلى ضوء التطورات والتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات "العودة" في الواحد والثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي، ومقتل أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي، يسعى ميلادينوف إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

وجرت المحادثات في قطاع غزة مع قيادة حركة "حماس"، وفي رام الله مع الرئاسة الفلسطينية، وبرعاية مصرية، حيث يسعى ميلادينوف للتوصل إلى اتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، الكهرباء، الصرف الصحي والمياه، التشغيل المؤقت)، وزيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل مارس/ آذار الماضي.