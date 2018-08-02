ظريف: لا يوجد أي برنامج للقاء وزير الخارجية الأمريكي

نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن تكون هناك أية خطط للقاء وزير الخارجية الأمريكي، على هامش قمة "اتحاد جنوب شرق آسيا".

وقال وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، إن بلاده كان لديها سابقا لقاءات عدة مع المسؤولين الأمريكيين، أما الحكومة الحالية فأظهرت أنها لا تفي بالتزاماتها وتعهداتها وهذا ما يجعل اللقاء معها غير مجدي.

وأوضح ظريف، الذي يحضر الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء خارجية اتحاد "جنوب شرق آسيا" في سنغافورة، نقلا عن وكالة إرنا للأنباء : "لا يوجد أي برنامج للقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش قمة اتحاد جنوب شرق آسيا".

وأضاف ظريف: "يجب على الأمريكيين أن يثبتوا أن الاجتماعات ستؤدي إلى اتفاق ونتيجة وسيتم الالتزام بها".

وأشار الوزير إلى أن ثقة إيران بالولايات المتحدة غير موجودة، قائلا: "إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، وهذا دليل على أن الولايات المتحدة لا تعرف أي حدود لسياستها غير القانونية وعادتها في فرض العقوبات".

وتابع ظريف "يجب على كل العالم أن يتخذ إجراءات جماعية ضد السياسات الأمريكية"، مضيفا "نحن الآن في شروط لا يستطيع حتى حلفاء الولايات المتحدة الوثوق بسياسة هذا البلد".

وأضاف وزير الخارجية "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتبادل الحوار واحترامه، وعليها تعلم أن الحظر والحوار لا يجتمعان في مكان واحد".