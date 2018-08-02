البيت الأبيض: ترامب تلقى خطابا من زعيم كوريا الشمالية أمس

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس الأربعاء 1 أغسطس/ آب، حول اللقاء الذي جمع الطرفين في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي تلقى خطابا من جونغ أون، لمتابعة مناقشاتهما الأخيرة حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© REUTERS / HANDOUT ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، "المراسلات المستمرة بين الزعيمين تهدف إلى متابعة اجتماعهما في سنغافورة، ودفع الالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وكان الرئيسان قد عقدا قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي، في سنغافورة، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.