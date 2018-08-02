البيت الأبيض: ترامب تلقى خطابا من زعيم كوريا الشمالية أمس

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي تلقى خطابا من جونغ أون، لمتابعة مناقشاتهما الأخيرة حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وكان الرئيسان قد عقدا قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي، في سنغافورة، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.
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