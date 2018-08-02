إيفانكا ترامب تدافع عن "أعداء" والدها

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، تصريحات عن إيفانكا ترامب وصفتها بأنها تخالف "هجمات" والدها المتكررة على وسائل الإعلام.

© REUTERS / Ronen Zvulun إيفانكا ترامب تساند ممثلا إباحيا ضد والدها

ودافعت إيفانكا في تصريحاتها عن وسائل الإعلام، وقالت إنها لا توافق على المقولات التي تصفها بأنها "عدو الشعب" في تصريح مغاير لما يعلنه دوما ترامب في تغريداته وتصريحاته من هجومه على وسائل الإعلام، التي يصفها دوما بأنها "عدو الشعب".

وقالت ابنة ترامب ومستشارته: "التقارير التي تصف وسائل الإعلام بأنها عدو الشعب غير دقيقة تماما".

وتابعت إيفانكا "لا، لا أشعر بأن وسائل الإعلام يمكنها أن تعادي أشخاصا بعينهم".

ويصف ترامب دوما وسائل إعلام معينة، بأنها "عدو الشعب"، وتنقل أخبارا مزيفة عنه وعن إدارته، بسبب عدم تفضيلهم وحبهم لرئاسته للولايات المتحدة.

White House adviser Ivanka Trump says she does not agree that the news media are "the enemy of the people," breaking with one of President Donald Trump's frequent attacks on the press: https://t.co/grNFZEMVgl — AP Politics (@AP_Politics) August 2, 2018

وقالت إيفانكا ترامب كذلك: "لا أصف وسائل الإعلام بأنها عدو الشعب، كما أنني اتفق مع الرأي القائل بأن فصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين عبر الحدود بأنه نقطة سلبية للإدارة الأمريكية".