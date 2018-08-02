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18:03 02 أغسطس/ أب 2018
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    إيفانكا ترامب

    إيفانكا ترامب تدافع عن "أعداء" والدها

    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    العالم
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    أطلقت إيفانكا ترامب تصريحات جديدة، وصفت بأنها تخالف بصورة كبيرة وجهة نظر ورؤية والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، تصريحات عن إيفانكا ترامب وصفتها بأنها تخالف "هجمات" والدها المتكررة على وسائل الإعلام.

    مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    ودافعت إيفانكا في تصريحاتها عن وسائل الإعلام، وقالت إنها لا توافق على المقولات التي تصفها بأنها "عدو الشعب" في تصريح مغاير لما يعلنه دوما ترامب في تغريداته وتصريحاته من هجومه على وسائل الإعلام، التي يصفها دوما بأنها "عدو الشعب".

    وقالت ابنة ترامب ومستشارته: "التقارير التي تصف وسائل الإعلام بأنها عدو الشعب غير دقيقة تماما".

    وتابعت إيفانكا "لا، لا أشعر بأن وسائل الإعلام يمكنها أن تعادي أشخاصا بعينهم".

    ويصف ترامب دوما وسائل إعلام معينة، بأنها "عدو الشعب"، وتنقل أخبارا مزيفة عنه وعن إدارته، بسبب عدم تفضيلهم وحبهم لرئاسته للولايات المتحدة.

    وقالت إيفانكا ترامب كذلك: "لا أصف وسائل الإعلام بأنها عدو الشعب، كما أنني اتفق مع الرأي القائل بأن فصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين عبر الحدود بأنه نقطة سلبية للإدارة الأمريكية".

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