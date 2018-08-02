زعيم المعارضة في زيمبابوي يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

أعلن نلسون شاميسا، زعيم المعارضة في زيمبابوي، اليوم الخميس، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي يعلم أنه خسر السباق.

وقال شاميسا إن الرئيس، إمرسون منانغاغوا، يعلم أنه خسر السباق وهذا هو سبب تأخر إعلان النتائج رسميا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi شرطة زيمبابوي: مقتل 3 في احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية

وحث شاميسا، زعيم حركة التغيير الديمقراطي، في أول ظهور علني له بعد التصويت الذي جرى يوم الاثنين، أنصاره على الهدوء وانتظار "احتفالات ضخمة" بفوزه.

وأضاف شاميسا أنه ليس بوسعه إعطاء أي أرقام متعلقة بالنتائج لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون.

وقال منانغاغوا، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه كان يتحدث مع زعيم المعارضة في مسعى لنزع فتيل التوتر بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع بعد أن شهدت شوارع العاصمة هاراري أعمال عنف.

وفي تغريدة، على "تويتر"، دعا منانغاغوا أيضا لفتح تحقيق مستقل في العنف الذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص بعد نشر جنود في شوارع العاصمة.