إساءة استخدام العقاقير تطال نحو ثلث العائلات الأمريكية

كشف مسح أجراه مركز "غالوب" لاستطلاعات الرأي، اليوم الخميس، أن إساءة استخدام العقاقير يسبب مشاكل لنحو ثلث العائلات في الولايات المتحدة، بارتفاع ملحوظ عن النسبة المسجلة في عام 2005.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب المسح، فإنه "في الفترة ما بين عامي 1999 و2000، ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يعزون المشكلات الأسرية إلى إساءة استخدام العقاقير بنسبة خمس نقاط مئوية لتصل إلى 22 في المئة".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy العقاقير المخفضة للكولسترول وأعراضها الخطيرة

وأوضح المسح أنه على الرغم من أنه لم يرصد أثر تعاطي العقاقير خلال 2008، إلا أن المسح الأخير برصده تأثيرا على 30 بالمئة من العائلات الأمريكية يمثل ارتفاعا غير مسبوق.

وأوضحت المنظمة أن البحث حاول رصد أربعة مسائل هي التدخين، وشرب الكحوليات، والسمنة المفرطة، وإساءة استخدام العقاقير.

وذكرت المنظمة أنه بالرغم من أن تناول الكحوليات لا يزال مقبولا أخلاقيا لدى غالبية الأمريكيين، إلا أنه سبب مشاكل لـ 37 بالمئة من الأسر، وهو ارتفاع آخر غير مسبوق.

فيما أبلغت 43 بالمئة من العائلات عن تعرضها لمشاكل صحية جراء التدخين، و 24 بالمئة بسبب السمنة المفرطة.