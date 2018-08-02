إساءة استخدام العقاقير تطال نحو ثلث العائلات الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب المسح، فإنه "في الفترة ما بين عامي 1999 و2000، ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يعزون المشكلات الأسرية إلى إساءة استخدام العقاقير بنسبة خمس نقاط مئوية لتصل إلى 22 في المئة".
وأوضحت المنظمة أن البحث حاول رصد أربعة مسائل هي التدخين، وشرب الكحوليات، والسمنة المفرطة، وإساءة استخدام العقاقير.
وذكرت المنظمة أنه بالرغم من أن تناول الكحوليات لا يزال مقبولا أخلاقيا لدى غالبية الأمريكيين، إلا أنه سبب مشاكل لـ 37 بالمئة من الأسر، وهو ارتفاع آخر غير مسبوق.
فيما أبلغت 43 بالمئة من العائلات عن تعرضها لمشاكل صحية جراء التدخين، و 24 بالمئة بسبب السمنة المفرطة.
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