"ونترشال" الألمانية تعلن عدم تمديد مذكرة التفاهم مع الشركة الإيرانية للنفط

أعلنت شركة "ونترشال" الألمانية، وهي وحدة النفط والغاز لـ"باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، أنها لا تعتزم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ، مضيفة أنها لا تعتزم تدشين أية مشاريع مستقبلية في إيران.

موسكو — سبوتنيك. قال متحدث باسم الشركة الألمانية اليوم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا عن سؤال حول مستقبل نشاطها في إيران: "سينتهي قريبا العمل بمذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية الإيرانية

© REUTERS / وفد أمريكي يبحث مع مسؤولين أتراك العقوبات على إيران

للنفط ولن يتم تمديده. "ونترشال" لن تقوم بأية مشاريع مستقبلية في إيران حاليا".

يأتي ذلك ضمن حزمة من التدابير، تدرسها وتتخذها شركات أوروبية وعالمية كبرى للانسحاب من إيران أو تقليص نشاطها في البلاد، وذلك إثر فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وعزت الشركة الألمانية هذا القرار للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد.

هذا ووقعت الشركتان مذكرة التفاهم في أبريل/ نيسان 2016.