"ونترشال" الألمانية تعلن عدم تمديد مذكرة التفاهم مع الشركة الإيرانية للنفط

موسكو — سبوتنيك. قال متحدث باسم الشركة الألمانية اليوم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا عن سؤال حول مستقبل نشاطها في إيران: "سينتهي قريبا العمل بمذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية الإيرانية
يأتي ذلك ضمن حزمة من التدابير، تدرسها وتتخذها شركات أوروبية وعالمية كبرى للانسحاب من إيران أو تقليص نشاطها في البلاد، وذلك إثر فرض عقوبات أمريكية على إيران.
وعزت الشركة الألمانية هذا القرار للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد.
هذا ووقعت الشركتان مذكرة التفاهم في أبريل/ نيسان 2016.
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