سفن الحرس الثوري تتحرك... قائد البحریة الإيرانية يتحدث عن مضيق هرمز

قال قائد سلاح البحر في الجیش الإیراني، حسین خانزادي، إن "مضیق هرمز لن یكون آمنا لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران".

وقال المسؤول العسكري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "في السنوات الماضیة، تم تأمین أمن مضیق هرمز من قبل الجیش والحرس الثوري، وسیستمر هذا الأمن بكل قوة في ظل توجیهات القیادة".

وخاطب الدول التي تسعى إلى فرض حظر على إیران قائلا:

إذا كانت أموال النفط في هذه المنطقة تذهب إلى جیب من یهددون شعب إیران فهذا سیؤثر بالتأكید في تشغیل مضیق هرمز.

© REUTERS / File Photo أمريكا تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى

ولفت إلى أن "الحظر یؤثر في التعاون ویسبب فقدان التعاون على الساحة الدولیة"، مضيفا: "في هذا الصدد، فإن التعاون الذي تقوم به البحریة التابعة للجمهوریة الإسلامیة، كمهمة وطنیة وإقلیمیة وعالمیة لإقرار الأمن، سیتأثر بفعل الحظر".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة، لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi موقع عبري: بإمكان إيران إغلاق مضيق هرمز خلال 48 ساعة

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا من الوكالة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الحرس الثوري الإيراني يجهز على ما يبدو أكثر من 100 سفينة للتدريبات. وربما يشارك مئات من أفراد القوات البرية.

وأضافوا أن المناورات قد تبدأ في الساعات الثماني والأربعين القادمة لكن ليس واضحا متى سيكون ذلك تحديدا، وكانت شبكة (سي.إن.إن) أول من أوردت تفاصيل عن الاستعدادات الإيرانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن توقيت المناورات يهدف على ما يبدو إلى توصيل رسالة إلى واشنطن التي تكثف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الاستعانة بالجيش الأمريكي للتصدي لإيران ووكلائها.