سفن الحرس الثوري تتحرك... قائد البحریة الإيرانية يتحدث عن مضيق هرمز

وقال المسؤول العسكري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "في السنوات الماضیة، تم تأمین أمن مضیق هرمز من قبل الجیش والحرس الثوري، وسیستمر هذا الأمن بكل قوة في ظل توجیهات القیادة".
وخاطب الدول التي تسعى إلى فرض حظر على إیران قائلا:
إذا كانت أموال النفط في هذه المنطقة تذهب إلى جیب من یهددون شعب إیران فهذا سیؤثر بالتأكید في تشغیل مضیق هرمز.
ولفت إلى أن "الحظر یؤثر في التعاون ویسبب فقدان التعاون على الساحة الدولیة"، مضيفا: "في هذا الصدد، فإن التعاون الذي تقوم به البحریة التابعة للجمهوریة الإسلامیة، كمهمة وطنیة وإقلیمیة وعالمیة لإقرار الأمن، سیتأثر بفعل الحظر".
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة، لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.
وأضافوا أن المناورات قد تبدأ في الساعات الثماني والأربعين القادمة لكن ليس واضحا متى سيكون ذلك تحديدا، وكانت شبكة (سي.إن.إن) أول من أوردت تفاصيل عن الاستعدادات الإيرانية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن توقيت المناورات يهدف على ما يبدو إلى توصيل رسالة إلى واشنطن التي تكثف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الاستعانة بالجيش الأمريكي للتصدي لإيران ووكلائها.
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