وزيرة إسرائيلية ترشح مسؤولا بارزا لخلافة نتنياهو

رشحت وزيرة إسرائيلية بارزة، نفتالي بينيت، وزير التعليم الحالي لخلافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

© AFP 2018 / MARC ISRAEL SELLEM الكنيست الإسرائيلي يسجل رقما قياسيا في عدد استقالات النواب

قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، مساء اليوم، إن نفتالي بينيت هو المسؤول الأكثر مناسبة لمنصب رئاسة الوزراء خلفا لـ"بيبي" (بنيامين نتنياهو).

كتبت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن إيليت شاكيد صرحت اليوم في مؤتمر حاشد للمحامين الإسرائيليين في مدينة إيلات بأن نفتالي بينيت هو المرشح الأفضل لخلافة نتنياهو في منصب رئاسة الوزراء.

وأوضحت الوزيرة شاكيد بأنها تفضل استمرارها في منصبها كوزيرة للقضاء، في حال إجراء تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل.