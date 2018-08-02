نتنياهو يقاطع جلسته مع الدروز بعد نعت بلاده بـ"العنصرية"

قاطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسته الطارئة مع الطائفة الدرزية على خلفية نعت قانون "القومية اليهودية" بالعنصري.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو قاطع جلسته المهمة مع رؤساء وزعماء الطائفة الدرزية في إسرائيل، بعد وصف ضابط درزي قانون "القومية اليهودية" بالعنصري والمناهض لحقوق الدروز.

פיצוץ בפגישת רה"מ והמנהיגים הדרוזים



אמל אסעד: זו מדינת אפרטהייד@netanyahu:

לא אקבל פגיעה לא בכבוד ראש ממשלת ישראל ולא בכבודה של המדינה, ממי שקורא למדינת ישראל מדינת אפרטהייד@itamareichner — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) August 2, 2018

أفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حدثا استثنائيا جرت وقائعه في تل أبيب على خلفية مقاطعة نتنياهو للاجتماع الطارىء بالدروز، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يقبل عدم احترام مكانته كرئيس للوزراء، ولا دولته، على خلفية وصف القانون بالعنصري.

وكان الضابط الدرزي في الجيش الإسرائيلي، أمل أسعد، قد صرح خلال الجلسة المهمة التي جمعته وقادة الطائفة الدرزية مع نتنياهو، بأن دولة إسرائيل هي دولة عنصرية.