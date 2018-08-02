دروز ينعتون رئيس الشاباك السابق بـ"النازي"

هاجمت مجموعة من الطلبة الدروز في إسرائيل عضو الكنيست، آفي ديختر، ووصفته بـ"النازي".

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على شريط أخبارها القصير، أن رئيس جهاز الشاباك السابق، الجنرال آفي ديختر، هوجم مساء اليوم، الخميس، من مجموعة من الطلبة الدروز أثناء إلقائه ندوة عن قانون "القومية اليهودية"، ووصموه بـ"النازي" و"عار عليك".

يذكر أن الجنرال آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، هو من سنّ قانون "القومية اليهودية"، وهو عضو عن حزب "الليكود" الحاكم.

ח"כ אבי דיכטר, שיזם את חוק הלאום, חילק מלגות לסטודנטים דרוזים והותקף מילולית — קראו נגדו קריאות כמו: "נאצי" ו"תתבייש לך". הפנים של כולם למחאה שתהיה ביום שבת @nitzanglusman #חדשותהערב pic.twitter.com/J9tjo3AQOZ — כאן חדשות (@kann_news) August 2, 2018

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد قاطع، قبل قليل، جلسته الطارئة مع الدروز في تل أبيب، بعد نعت ضابط درزي لقانون "القومية اليهودية" بـ"العنصري".

يشار إلى أن "قانون القومية اليهودية" قد أثار حفيظة الطائفة الدرزية، وسبق أن التقى بهم نتنياهو والرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، غير مرة، بهدف محاولة التوافق معهم للتغلب على طلباتهم الخاصة من القانون، خاصة بعد رفضهم للقانون، من الأساس.