السفارة الإسرائيلية في موسكو: نشر الشرطة الروسية في الجولان تم بعد الاتفاق مع إسرائيل

صرح متحدث في المكتب الصحفي للسفارة الإسرائيلية في موسكو، اليوم الخميس، أن نشر الشرطة العسكرية الروسية في مرتفعات الجولان تم بعد الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "السفارة الإسرائيلية في روسيا الاتحادية تؤكد أن نشر الشرطة العسكرية الروسية تم بعد الاتفاق مع إسرائيل".

© REUTERS / Ronen Zvulun خبير: دوريات الأمم المتحدة في الجولان تقلل من فرص النزاع بين إيران وإسرائيل

هذا وكان رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قامت برفقة الشرطة العسكرية الروسية بأول دورية منذ ست سنوات في منطقة الفصل بين سوريا وإسرائيل، في هضبة الجولان

وكان الرئيس بوتين، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، أنه بعد هزيمة الإرهابيين نهائيا جنوب غربي سوريا، في ما يسمى بالمنطقة الجنوبية، يجب إعادة الأوضاع في هضبة الجولان بما يتفق تماما مع اتفاقية عام 1974 حول فصل القوات الإسرائيلية والسورية، موضحا أن ذلك سيسمح بإعادة الهدوء، واستعادة نظام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وسيحمي كذلك أمن دولة إسرائيل.