جنرال إيراني: جيشنا لديه قدرة الرد على أية تهديدات "سيبرانية" معادية

أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني، لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الجيش الإيراني لديه القدرة على الرد على التهديدات السيبرانية المعادية.

قال العميد ناصر مختار زادة، اليوم الخميس، إن "التخطيط النوعي لشبكات الاتصالات الشاملة المنطبقة على الرقعة الجغرافية المتسعة، والتخطيط والإنتاج المحلي للمنظومات الخاصة والشاملة لتقنية المعلومات، اعتمادا على الكوادر الإنسانية المتخصصة، إلى جانب المعدات والتجهيزات العسكرية المتطابقة مع التقنيات المعاصرة، تعد من العناصر الهامة للقدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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كما أشار مختار زادة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية، إلى الاستخدام الواسع للبنى التحتية ومنظومات الاتصال الآمنة والمستقرة في القوات المسلحة

وأضاف العميد مختار زادة "أن الفضاء الافتراضي، متأثر من الثورة المعلوماتية وتقنية الاتصالات، وما يميزه أنه غير محدود بمكان وزمان".

وتابع "توفرت قدرات منسجمة للغاية لدى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات رصد ومعالجة وتشخيص التهديدات السيبرانية للمحافظة على الشبكات والمنظومات الأساسية والحياتية الحساسة، ولدينا القدرة على الرد في الوقت المناسب على التهديدات السيبرانية المعادية".