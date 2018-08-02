الإدارة الأمريكية ترسل 61 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية

نقلت الإدارة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات المجمدة إلى السلطة الفلسطينية للحفاظ على العلاقات والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وإسرائيل.

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تتخذ قرارا بشأن السلطة الفلسطينية

أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أرسلت أكثر من 61 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، خاصة أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه رغم عدم التواصل بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن الإدارة الأمريكية أفرجت عن عشرات الملايين من الدولارات المجمدة لصالح أجهزة الأمن الفلسطينية، بهدف منع الإرهاب والمحافظة على العلاقات بين السلطة وإسرائيل.