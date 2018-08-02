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22:37 02 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

    الإدارة الأمريكية ترسل 61 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    نقلت الإدارة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات المجمدة إلى السلطة الفلسطينية للحفاظ على العلاقات والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وإسرائيل.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    السعودية تتخذ قرارا بشأن السلطة الفلسطينية

    أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أرسلت أكثر من 61 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، خاصة أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

    وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه رغم عدم التواصل بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن الإدارة الأمريكية أفرجت عن عشرات الملايين من الدولارات المجمدة لصالح أجهزة الأمن الفلسطينية، بهدف منع الإرهاب والمحافظة على العلاقات بين السلطة وإسرائيل. 

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    الكلمات الدلالية:
    الأجهزة الأمنية, فلسطين, إسرائيل, فلسطينيون, فلسطين المحتلة, إسرائيل
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