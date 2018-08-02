فوز الزعيم الحالي لزيمبابوي بالانتخابات الرئاسية

فاز الرئيس المنتهية ولايته إمرسون منانجاجوا، اليوم الخميس، بالانتخابات الرئاسية في زيمبابوي بعد فرز الأصوات في تسع محافظات من أصل عشرة، وجاء ذلك وفقا تلفزيون "إس ،إي، بي، سي" ، نقلا عن لجنة الانتخابات.

موسكو — سبوتنيك. وصوت لمناناجوا الذي يمثل الحزب الحاكم في زيمبابوي، "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي — الجبهة الوطنية" أكثر من مليونين منتخب، بينما حصل منافسه الرئيسي للانتخابات الرئاسية نلسون شاميسا زعيم "حركة التغيير الديمقراطي" على حوالي 1.9 مليون صوت.

© REUTERS / Philimon Bulawayo مقتل أحد المتظاهرين في زيمبابوي باحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية

وجاء فوز منانجاجوا بعد أن أعلن نلسون شاميسا، زعيم المعارضة في زيمبابوي، اليوم الخميس، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي يعلم أنه خسر السباق.

وقال شاميسا إن الرئيس، إمرسون منانغاغوا، يعلم أنه خسر السباق وهذا هو سبب تأخر إعلان النتائج رسميا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".