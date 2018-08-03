إعادة فتح برج إيفل بعد انتهاء الإضراب

قال مسؤول في اتحاد للعمال في فرنسا إن الموظفين والعاملين في برج إيفل وافقوا على إنهاء إضرابهم مساء أمس الخميس بما يعني أن المقصد السياحي الشهير سيفتح أبوابه للزوار اليوم الجمعة.

© Sputnik . Alexander Masaltseva إغلاق برج إيفل في باريس أمام الزوار بسبب إضراب للعمال

وكان الموظفون والعاملون في برج إيفل، قد أضربوا يوم الأربعاء في نزاع بسبب نظام دخول جديد للزائرين تسبب في وجود طوابير طويلة مما أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف، بحسب رويترز.

وكانت شركة "سيتي" المشغلة لبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، أكدت أول أمس الأربعاء، أن البرج تم إغلاقه أمام السياح بسبب الإضراب.

وقال ممثل الشركة لوكالة "سوبتنيك": "بعد ظهر هذا اليوم، تم إغلاق البرج بسبب الإضراب. وعلقت الآن عملية التفاوض بين إدارة المعلم الشهير وممثلي طاقم العمل، ولا يمكننا القول ما إذا كان البرج سيكون غدا مفتوحا أم لا."

وأبدت الشركة المشغلة لبرج إيفل أسفها إزاء الوضع، مقدمة "الاعتذار للزوار جميعهم" في بيان على الحساب الرسمي لبرج إيفل باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.