إسرائيل تفتتح معرضا للصور في الأمم المتحدة لما دمرته "حماس" بمستوطنات غلاف غزة

افتتحت إسرائيل معرضا للصور لما دمرته حركة "حماس" بمستوطنات غلاف غزة، وذلك في مقر الأمم المتحدة، الخميس.

كتب السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، داني دانون، في تغريدة جديدة على "تويتر"، أنه دشن معرضا للصور في مقر الأمم المتحدة، يتعلق بما دمرته الطائرات الورقية المشتعلة وبالونات الهيليوم الحارقة في مستوطنات غلاف غزة.

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن الصور تلخص ما أقدمت عليه حركة "حماس" خلال 100 يوما، عبر إطلاق هذه البالونات والطائرات الحارقة، من تدمير لـ 7500 دونما من الأراضي.

For over 100 days, Hamas terrorists have flown arson kites into #Israel, burning over 7,500 acres of agricultural land, equivalent to half of Manhattan. Today, we opened an exhibit at the @UN with photos of what they have destroyed. pic.twitter.com/eyrW5oQCfs — Ambassador Danon (@dannydanon) August 2, 2018

يذكر أن الطائرات الورقية المشتعلة وبالونات الهيليوم الحارقة الفلسطينية سببت قلقا شديدا لإسرائيل، لما خلفته هذه الاختراعات الفلسطينية من تدمير لآلاف الدونمات من الأراضي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت في تقرير لها نشر، في 5 يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.