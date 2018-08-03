حركة التغيير الديمقراطي: المعارضة في زيمبابوي ترفض نتائج انتخابات الرئاسة

وأدلى مورجان كوميتشي بهذا التصريح أمام كاميرات التلفزيون في مقر لجنة الانتخابات حيت تعلن النتائج. وأضاف أن الحركة لا تستطيع التحقق من صحة النتائج قبل أن تصطحبه الشرطة.
وصوت لمناناجوا الذي يمثل الحزب الحاكم في زيمبابوي، "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي — الجبهة الوطنية" أكثر من مليونين منتخب، بينما حصل منافسه الرئيسي للانتخابات الرئاسية نلسون شاميسا زعيم "حركة التغيير الديمقراطي" على حوالي 1.9 مليون صوت.
يشار إلى أن أكثر من 548 ألف شخص صوتوا لصالح نلسون شاميسا بالعاصمة هاراري، بينما صوت لصالح إمرسون منانجاجوا 204 ألف شخص.
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