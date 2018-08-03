حركة التغيير الديمقراطي: المعارضة في زيمبابوي ترفض نتائج انتخابات الرئاسة

قال زعيم حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي، اليوم الجمعة، إن الحزب يرفض نتائج انتخابات الرئاسة قبل دقائق من إعلان فوز الرئيس إمرسون منانجاجوا بها.

وأدلى مورجان كوميتشي بهذا التصريح أمام كاميرات التلفزيون في مقر لجنة الانتخابات حيت تعلن النتائج. وأضاف أن الحركة لا تستطيع التحقق من صحة النتائج قبل أن تصطحبه الشرطة.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS زعيم المعارضة في زيمبابوي يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

وكان الرئيس المنتهية ولايته إمرسون منانجاجوا قد فاز، أمس الخميس، بالانتخابات الرئاسية في زيمبابوي بعد فرز الأصوات في تسع محافظات من أصل عشرة، وجاء ذلك وفقا تلفزيون "إس ،إي، بي، سي" ، نقلا عن لجنة الانتخابات.

وصوت لمناناجوا الذي يمثل الحزب الحاكم في زيمبابوي، "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي — الجبهة الوطنية" أكثر من مليونين منتخب، بينما حصل منافسه الرئيسي للانتخابات الرئاسية نلسون شاميسا زعيم "حركة التغيير الديمقراطي" على حوالي 1.9 مليون صوت.

يشار إلى أن أكثر من 548 ألف شخص صوتوا لصالح نلسون شاميسا بالعاصمة هاراري، بينما صوت لصالح إمرسون منانجاجوا 204 ألف شخص.