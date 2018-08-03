روسيا والصين تعقدان اجتماعات رفيعة المستوى قبل نهاية العام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي في سنغافورة، أن العلاقات بين روسيا والصين وثيقة جدا بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن الطرفان سيعقدان قبل نهاية هذا العام، عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى.

بكين — سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية عن لافروف قوله: أن"العلاقات بين الصين وروسيا وثيقة جدا، منذ فترة قصيرة قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للصين، فضلا عن ذلك عقد الزعيمان اجتماعا ناجحا في جوهانسبرغ خلال قمة بريكس".

© Sputnik . Natalia Seliverstova روسيا تعول على مشاركة أرمينيا في العملية الإنسانية في سوريا

وأشار لافروف إلى أن: " الطرفان سيعقدان قبل نهاية هذا العام، عددا من الاجتماعات على أعلى المستويات"، وأضاف أن "الجانب الروسي على استعداد تام للتعاون بشكل وثيق مع الصين لضمان نجاح وفعالية هذه الاجتماعات".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد وصل يوم أمس الأربعاء، إلى سنغافورة، لحضور اجتماع روسيا — رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.

الجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.