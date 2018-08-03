روسيا والصين تعقدان اجتماعات رفيعة المستوى قبل نهاية العام

بكين — سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية عن لافروف قوله: أن"العلاقات بين الصين وروسيا وثيقة جدا، منذ فترة قصيرة قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للصين، فضلا عن ذلك عقد الزعيمان اجتماعا ناجحا في جوهانسبرغ خلال قمة بريكس".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد وصل يوم أمس الأربعاء، إلى سنغافورة، لحضور اجتماع روسيا — رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مستوى الوزراء.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
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