الرئيس الأوكراني يتلقى هدية غير متوقعة

أعلنت إدارة الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، عن قائمة الهدايا التي تلاقاها الرئيس في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب ما نشر موقع "112".

وبحسب الصحفيين، فإن القائمة لم تخل من هدايا غريبة وغير متوقعة، من بينها كتب وألعاب، بالإضافة لدليل سياحي لشبه جزيرة القرم كان قد أرسل من شخص لم يتم التعرف عليه.

وأصبحت شبه جزيرة القرم إقليما روسيا بعد استفتاء أجري هناك في آذار/ مارس 2014، حيث صوت 96.77 بالمئة من ناخبي القرم و95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح العودة إلى روسيا.

كما شملت القائمة 358 هدية، كان من ضمنها "دمية بحذاء رياضي"، وصور من ميدان تم إرسالها من قبل اتحاد الأوكرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة لعدد من الكتب الصحية والثقافية، ممثلة بكتاب حمل عنوان: "دواء الإجهاد: نصيحة حكيمة لجميع أحداث الحياة"، بالإضافة لكتاب حمل عنوان "أمثال العقل: مكتبة حكمة الإنسان الحديث"، وهذه الكتب كان مؤلفوها هم من قاموا بإهدائها للرئيس الأوكراني.