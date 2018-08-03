وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يتفقان على العمل معا لحل القضايا بين البلدين

وصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اجتماعه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه كان "بناء".

وقال الوزير التركي إنهما اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع جاويش أوغلو: "اللقاء مع بومبيو كان بناء وأبلغني أنهم سيواصلون العمل من أجل تسوية الخلافات".

#عاجل | جاويش أوغلو: اللقاء مع بومبيو كان بنّاءً وأبلغني أنهم سيواصلون العمل من أجل تسوية الخلافات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 3, 2018

​وأضاف: "لا يمكن التوصل إلى نتيجة باستخدام لغة التهديد والعقوبات، ونعتقد أن هذا الأمر قد فهم".

#عاجل | جاويش أوغلو: لا يمكن التوصل إلى نتيجة باستخدام لغة التهديد والعقوبات، ونعتقد أن هذا الأمر قد فُهم (بعد لقائه بومبيو) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 3, 2018

​والتقى الوزيران على هامش مؤتمر إقليمي لوزراء الخارجية في سنغافورة. وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.