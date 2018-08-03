ترامب: انتظروا مني مباراة ملاكمة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من تحسين العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية: "أجريت مع فلاديمير بوتين اجتماعا رائعا، ناقشنا كل شيء، نحن حقا نجحنا".

© Sputnik . Алексей Никольский بوتين: مستعد للذهاب إلى واشنطن... ودعوة ترامب لزيارة موسكو

في الوقت نفسه علق ترامب على ردة الفعل في أمريكا على القمة السابقة، قائلا: "انتظروا مني "مباراة ملاكمة" مع نظيري الروسي، كما نقلت صحيفة " هيل ".

ومن جهته فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنه دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب للقائه في واشنطن.

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/تموز الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.