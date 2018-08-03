ابن الرئيس الأمريكي يعترف بتلقيه وأفراد الأسرة تهديدات

صرح نجل الرئيس الأميركي، إيريك ترامب، اليوم الجمعة، بأنه تلقى تهديدات، شأنه في ذلك شأن كل أفراد أسرة الرئيس.

© AP Photo / KGO-TV هكذا تضامن ترامب الصغير مع مهاجمة "يوتيوب" الإيرانية

موسكو — سبوتنيك . وقال ترامب الصغير في حوار مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال ما إذا كان قد تلقى تهديدات: "تلقيت تهديدات، وكل أفراد العائلة تلقوا تهديدات. وظهر لدينا كلنا في البيت مسحوق أبيض".

كما وصف ترامب الصغير البيانات الإعلامية التي تخص عمل والده وأفراد الأسرة بأنها "هراء محض" و"نفاق".

وجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يناصب العداء لمجموعة من وسائل الإعلام، واصفا إياها بـ "أعداء الشعب" و"ملفقي الإخبار". وبدورها تنتقد وسائل الإعلام ترامب وتنشر تسريبات من البيت الأبيض تتعلق بأخبار تشوه صورة الرئيس.