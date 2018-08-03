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    وصول السفينة الهجومية البرمائية الهجومية (ألبيون)، التابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى طوكيو، اليوم الجمعة، 3 أغسطس/آب 2018 ضمن جولة في شرق آسيا

    سفينة برمائية هجومية بريطانية تصل إلى طوكيو (صور)

    © REUTERS / TORU HANAI
    العالم
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    وصلت السفينة الهجومية البرمائية (ألبيون)، التابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى طوكيو، اليوم الجمعة، ضمن جولة في شرق آسيا.

    ووصلت (ألبيون) في وقت تعزز فيه لندن علاقاتها العسكرية في المنطقة، التي تعتبرها حيوية للأمن العالمي والرخاء الاقتصادي، فيما تجري محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

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    © Sputnik . Aleksandr Galperin
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    ورست السفينة، التي يصل وزنها إلى 22 ألف طن، وهي أكبر سفينة من البحرية الملكية تزور اليابان منذ 26 عاما، في طوكيو، حيث ستنظم جولات لمسؤولين يابانيين وشركات الصناعات الدفاعية ومواطنين.

    وستجري فرقة على متن السفينة مؤلفة من 120 جنديا تدريبا مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويشمل التدريب عمليات إنزال مشتركة مع وحدات جديدة من مشاة البحرية اليابانية على شاطئ قرب جبل فوجي.

    وقال الكابتن تيم نيلد قائد (ألبيون)، في إفادة بعد وصول السفينة: "زيارتنا هنا شهادة على الامتداد العالمي للبحرية.. بريطانيا منفتحة على العالمية كما تهدف بالتأكيد إلى تعزيز روابطنا مع اليابان".

    وصول السفينة الهجومية البرمائية الهجومية (ألبيون)، التابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى طوكيو، اليوم الجمعة، 3 أغسطس/آب 2018 ضمن جولة في شرق آسيا
    © REUTERS / TORU HANAI
    وصول السفينة الهجومية البرمائية الهجومية (ألبيون)، التابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى طوكيو، اليوم الجمعة، 3 أغسطس/آب 2018 ضمن جولة في شرق آسيا

    وبينما تقود آسيا النمو العالمي، ومع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحاول لندن تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين أكبر اقتصاد في المنطقة لكنها ترسخ أيضا صلاتها الأمنية مع اليابان.

    وتعقد لندن وطوكيو اجتماعات دورية بين وزراء الدفاع والخارجية منذ عام 2015 كما يبحثان التعاون في مجال الدفاع.

    وكانت ألبيون رست، في وقت سابق، في ميناء يوكوسوكا المجاور، الذي يستضيف حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان، وقامت بدوريات في المياه حول كوريا الشمالية كجزء من عمليات فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حمل بيونجيانج على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.


     

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    الكلمات الدلالية:
    العالم, سفينة, القوات البحرية البريطانية, الدفاع البريطانية, طوكيو, آسيا, بريطانيا, اليابان
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