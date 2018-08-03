الخارجية الصينية: التعاون مع إيران قانوني ولا يوجد فيه شيء يستحق الانتقاد

موسكو — سبوتنيك. وقال شوان في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول رفض بكين تقديم تنازلات للولايات المتحدة والحد من شراء النفط الإيراني: "نحن نجيب بشكل منتظم على مثل هذه الأسئلة، لا تنتهك الصين وإيران التزاماتها الدولية، ونحافظ على اتصالات وتعاون طبيعيين، وهذا أمر عادل ومنطقي ومشروع ومعقول، لا يوجد شيء في هذا يستحق الانتقاد".

© AP Photo / Fernando Llano الصين ترفض الامتثال لطلبات أمريكا بتقليص واردات النفط الإيراني

وأضاف بأن "الصين تعارض دائما الإجراءات الانفرادية وفرض سياسة أي دولة على غيرها من الدول، وهذا الموقف واضح ولم يتغير، يجب أن تكون الحقوق والمصالح المشروعة للصين مصانة".

هذا وأعربت الصين في أوائل يوليو/تموز، عن موقفها الرسمي، بأنها لا تخطط للاستجابة، لـ مطالب الرئيس ترامب، في وقف شراء النفط الإيراني، كما صرحت، وهي أكبر مشتري للنفط الإيراني، عن زيادة في واردات النفط بنسبة 26% في تموز/يوليو، ووفقا لوكالة بلومبرغ، شكلت نسبة مشتريات الصين من النفط هذا الشهر من إيران 35% من من مجمل استيرادها النفطي.

يذكر أنه في 8 مايو/أيار، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران، وأعلن شركاء واشنطن الأوروبيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران. كما صرحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستحاول إقناع حلفائها بالتوقف التام عن شراء النفط من إيران بحلول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.