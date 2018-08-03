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11:53 03 أغسطس/ أب 2018
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    قوات الإنزال الجوي في مهمة سلمية للأمم المتحدة في كوسوفو عام 1999

    قوات "كفور" تبدأ المناورات في كوسوفو

    © Sputnik . L. Iakutin
    العالم
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    أعلنت البعثة الدولية التي يشرف عليها الناتو في كوسوفو وميتوهيا، اليوم الجمعة 3 أغسطس/ آب، عن بدء المناورات على أراضي الجمهورية الذاتية الحكم.

    بلغراد — سبوتنيك. وجاء في صفحة البعثة على موقعها في "فيسبوك": "قوات "كفور" الأممية — التي يشرف عليها الناتو — تجري مناورات في كوسوفو وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1244، بهدف الحفاظ على الجهوزية والقدرة على التحرك، ومن أجل ضمان السلام، والوضع الآمن وحرية التنقل".

    الجيش الإسرائيلي في الجولان
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    هذا وزار قائد قوات البحرية الأمريكية، الأميرال جيمس فوغو، بداية أغسطس/ آب، كوسوفو، بما في ذلك والمنطقة المقسمة بين البانيا وصربيا في شمال المقاطعة "لدعم الاتصالات مع عسكريي الناتو وراحة المدنيين"، حيث أعلن أن قوات كفور "لا تتوقع حدوث مشاكل على المدى القريب والمتوسط".

    والجدير بالذكر أنه تم نشر قوات حلف الناتو في المقاطعة ذاتية الحكم في 12 يونيو/ حزيران 1999 بعد انسحاب القوات الصربية والشرطة من كوسوفو وميتوهيا، ووفقا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لبعثة "كفور"، فإنه يشارك حاليا في هذه البعثة ممثلو 28 دولة ليست جميعها داخلة في قوام حلف الناتو.

    ويذكر أن إقليم كوسوفو الصربي شهد في عام 1999 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" والقوات الأمنية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بالإضافة إلى تدخل عسكري لقوات الناتو التي قصفت يوغسلافيا. [التي كانت تتكون من صربيا والجبل الأسود] وفي أذار/ مارس 2004 أسفرت حملة الاضطهادات التي نظمها الألبان إلى نزوح أعداد كبيرة من الصرب من الإقليم، وتدمير العديد من الآثار التاريخية.

    وفي شباط/فبراير 2008 أعلنت السلطات الألبانية في كوسوفو الانفصال عن صربيا. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في العالم لم تعترف بالجمهورية المعلنة من طرف واحد، مثل صربيا وروسيا وإسرائيل وإيران وإسبانيا واليونان والعديد من الدول الأخرى.

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    الكلمات الدلالية:
    البحرية, قوات, أخبار, السلام, مناورات, كوسوفو
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