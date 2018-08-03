ميلانيا ترامب ترد على سيناتور شتمها بـ "كلام بذيء"

وهاجم مارك روبرتس، المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، في أوريغون، "سيدة أمريكا الأولى" على "تويتر"، وسبها بلفظ خارج.

وعندما تلقى روبرتس موجة كبيرة من الانتقادات على إهانته لميلانيا، دعاها في تغريدة أخرى لملاحقته قضائيا، بحسب صحيفة.

This is Mark Roberts @RobertsforCD2. He's running for the 2nd Congressional District in Oregon. He calls himself an "Independent Conservative".



He also calls our First Lady Melania Trump a "hoebag".



The desperate action of a clown. I'd say @repgregwalden's seat is pretty safe. pic.twitter.com/8gLNnopcgU — American Deplorable (@BrianEvansSays) July 31, 2018

​ومن جانبها ردت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، على هجوم مارك روبرتس عليها، وقالت في تصريحات لمجلة "غلامور" الأمريكية: "إن هذا هو مجرد تعصب منافق من أولئك الذين يعارضون إدارة زوجها".

وتابعت: "إن قول مثل هذه الكلمات القبيحة عن الأم والزوجة والسيدة الأولى هو مجرد محاولة مثيرة للشفقة لتصدر عناوين الأخبار، إنه أمر مزعج وحقير".

وندد كيفين مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب بهجوم مارك روبرتس عليها، واعتبر أنه مشين.

وطلب من رئيس "تويتر" أن يحظر حساب روبرتس.

.@jack this attack on @FLOTUS is disgraceful. Comments like these have no business on any platform. This account should be banned ASAP. https://t.co/sIGO4ggeAM — Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 31, 2018

وحذف مارك روبرتس تغريدته المسيئة بشأن ميلانيا ترامب.