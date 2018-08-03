الخارجية الروسية: "الخوذ البيضاء" كانت على علاقة وثيقة مع المتطرفين وساهمت باستمرار النزاع في سوريا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن منظمة "الخوذ البيضاء" كان لها صلة متينة مع المتطرفين في سوريا، وساهمت في استمرار الصراع.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "لنكون صادقين، حان الوقت لنطلق عليهم تسمية "الأقنعة البيضاء" بدلاً من "الخوذ البيضاء"، لأن الأشخاص الذين قدموا أنفسهم على أنهم (عمال) إنسانيين، اتضح في الواقع أنهم عملاء أجانب، عملوا في سوريا لمصلحة دول أخرى، تخالف سياساتها المصالح السورية، وذلك مقابل أموال هائلة، والآن ثبت ذلك، الآن يجري إجلاؤهم وتوزيعهم على دول مختلفة".

© AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA فرنسا تعلن قبول عدد من عناصر "الخوذ البيضاء" وأسرهم