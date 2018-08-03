النيابة العامة في برلين تعلن عن اعتقال مواطن روسي يشتبه بتمويل "داعش"

وقالوا في النيابة لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان المعتقل روسيا: "نعم بالضبط".
وجاء في بيان مكتب المدعي العام في برلين الذي نشر على الصفحة الرسمية للمكتب، أنه تم القبض على المشتبه به، يوسوب.بي، يوم أمس الخميس، المتهم بتحويل أموال إلى سوريا لدعم المنظمة الإرهابية "داعش".
ووفقا لموظف في هيئات إنفاذ القانون المحلية، كانت الأموال مخصصة لشراء الأسلحة ولأغراض تعليمية. ويتم التحقيق (في القضية) من قبل مكتب المدعي العام في برلين والشرطة الجنائية بولاية براندنبورغ الفدرالية.
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