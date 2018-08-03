أردوغان: ننتظر أن يستمر عملنا المشترك مع أمريكا في منبج

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه ينتظر ألا تتأثر خطط بلاده مع الولايات المتحدة في مدينة منبج السورية بالخلافات الأخيرة بين البلدين.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان في خطاب للإعلان عن برنامجه خلال المئة يوم الأولى من رئاسته بالمجمع الرئاسي بأنقرة، "ننتظر أن يستمر عملنا المشترك مع الولايات المتحدة في منبج دون أن يتأثر بالمشاكل بيننا، وسيبدأ عدد كبير من السوريين في العودة إلى منبج مع تقدم الأعمال هنا".

youtube أردوغان وترامب يؤكدان أن تطبيق خارطة الطريق في منبج ضروري لحل الأزمة السورية

من جهته، وصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اجتماعه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بأنه كان "بناء".

وقال الوزير التركي إنهما اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع جاويش أوغلو: "اللقاء مع بومبيو كان بناء وأبلغني أنهم سيواصلون العمل من أجل تسوية الخلافات".

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى خارطة طريق بخصوص مدينة منبج السورية، حيث تقضي بخروج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية (الذين تصنفهم أنقرة كإرهابيين) من المدينة، إلا أن الولايات المتحدة لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، كما تقوم القوات التركية والأمريكية بتنفيذ دوريات مستقلة على أطراف منبج.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة شديدة في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.