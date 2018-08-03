جاويش أوغلو: تركيا وأمريكا تتفقان على السعي لتسوية قضايا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، الجمعة، إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على العمل عن كثب لحل القضايا بينهما، في أعقاب ما قال إنه اجتماع "بناء" مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد اجتمع بومبيو مع تشاووش أوغلو على هامش اجتماع إقليمي في سنغافورة. وجاءت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة، آندرو برانسون، القس الأمريكي المتهم بدعم الإرهاب. وتقول تركيا إن العقوبات غير مقبولة.

© REUTERS / China Daily تركيا تقول إنها سترد في مواجهة إجراءات تجارية غير عادلة

وذكر جاويش أوغلو في تصريحات بثتها قنوات تلفزيونية تركية أنه بحث مع نظيره الأمريكي الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها، فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سوريا.

ويختلف البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بالسياسة في سوريا.