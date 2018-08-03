العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية تطول بنكا روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك "أغروسويوز" التجاري الروسي في إطار التدابير ضد كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. كما شملت العقوبات، مواطن كوريا الشمالية، جونغ وونغ، من مواليد العام 1971، والذي يعتقد أنه يقيم في موسكو، إضافة إلى شركة صينية وأخرى من كوريا الشمالية.

كما شملت العقوبات شركة التوريدات الصينية "داندونغ جونغ شينغ انداستري أند تريد" وشركة "كوريا أونغوم كوربوريشن" الكورية الشمالية.

© REUTERS / KCNA بومبيو: العقوبات على كوريا الشمالية باقية لحين نزع سلاحها النووي

ويأتي بنك أغروسويوز، وفقا لتصنيف موقع "ريا ريتينغ"، حتى 1 يوليو/تموز، في المرتبة 202 بين البنوك الروسية بأصول تبلغ 11.4 مليار روبل. المالك الوحيد للبنك هو أندريه شلياخوفوي، وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لروسيا الاتحادية، بتاريخ 21 مايو/أيار 2018. والبنك مسجل في موسكو.