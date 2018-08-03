إصابة 8 فلسطينيين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة

قالت قناة عبرية إن ثمانية من الفلسطينيين أصيبوا اليوم خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة.

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 8 من الفلسطينيين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الجدار الفاصل مع إسرائيل.

דובר משרד הבריאות בעזה: עד כה שמונה נפצעו בהפגנות. נמשכות הפרות סדר מקומיות על הגדר, צעירים מבעירים צמיגים וצה"ל הודף אותם באמצעים שונים. צעירים ומפגינים פלסטינים ממשיכים להגיע כדי להשתתף במחאה בנקודות החיכוך השונות לאורך הגבול@DanaBenShimon2 — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2018

وأفادت القناة على موقعها العبري بأن الكثيرين من الفلسطينيين ينضمون، في هذا الوقت، لغيرهم من الفلسطينيين بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للاحتجاج والتنديد بالممارسات الإسرائيلية.

يذكر أن الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة في الجمعة السابعة عشر بهدف كسر الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.