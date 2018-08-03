السجن مدى الحياة لـ9 متهمين في تفجيري أنقرة 2015

قضت محكمة تركية بسجن تسعة متهمين مدى الحياة، اليوم الجمعة، في تفجيري أنقرة اللذين أسفرا عن مقتل ما يربو على 100 شخص عام 2015.

يشار إلى أن الهجومين الانتحاريين استهدفا مسيرة سلمية مؤيدة للأكراد ونشطاء عماليين خارج محطة القطار الرئيسية في أنقرة، قبل أسابيع من الانتخابات، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN محكمة تركية ترفض طعن محامي القس برونسون على الإقامة الجبرية

وكان هجوم مزدوج وقع صباح يوم 10 أكتوبر/ تشرين أول عام 2015 ، قرب محطة القطارات، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث كان يتجمع أشخاص قادمين من ولايات تركية أخرى، للمشاركة في تجمع بعنوان "العمل، السلام، الديمقراطية"، دعا إليه عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأسفر الهجوم عن مقتل 97 شخصا وإصابة 186 آخرين، بينهم 28 في حالة الخطر، بحسب وزير الصحة التركي، محمد مؤذن أوغلو.

وأفاد شهود عيان أن منطقة محطة القطارات شهدت انفجارين متتاليين، متحدثين عن احتمال قيام انتحاري بتنفيذ الانفجار.