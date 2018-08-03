رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يزور الجدار الفاصل مع إسرائيل (فيديو)

زار يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة، منطقة الجدار الفاصل مع إسرائيل.

أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الجمعة، وصول يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى منطقة الجدار الفاصل مع إسرائيل، دعما للاحتجاجات الفلسطينية أمام الجيش الإسرائيلي.

מנהיג חמאס, יחיא סינוואר, הגיע כעת להפגנות ליד גבול הרצועה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/X8kLZfnwDd — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2018

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد ذكر، قبل قليل، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 8 من الفلسطينيين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الجدار الفاصل مع إسرائيل.

وأفادت القناة على موقعها العبري بأن الكثيرين من الفلسطينيين ينضمون، في هذا الوقت، لغيرهم من الفلسطينيين بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للاحتجاج والتنديد بالممارسات الإسرائيلية.

يذكر أن الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة في الجمعة السابعة عشر بهدف كسر الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.