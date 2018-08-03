3 مليارات شيكل لتأمين منصات الغاز الإسرائيلي في المتوسط

ذكر موقع إلكتروني إسرائيلي أن بلاده تنفق ما يزيد على 3 مليارات شيكل (623 مليون دولار) على تأمين منصات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأفاد الموقع الإلكتروني الاقتصادي الإسرائيلي "ذا ماركر"، مساء اليوم، الجمعة، أن إسرائيل تنفق أكثر من 3 مليارات شيكل على تأمين منصات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وهو رقم ضخم بالمقارنة بحالات تأمين الجنود الإسرائيليين.

وأشار الموقع الاقتصادي العبري، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن رقم 3 مليارات شيكل كبير، مقارنة بعدد السفن التي تؤمن منصات الغاز، خاصة أنها تبعد عن الساحل الإسرائيلي 100 كم من مدينة حيفا، على سبيل المثال، والرحلة تستغرق ما يزيد على 6 ساعات كاملة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أوصى بإقامة وبناء منصة للغاز في البحر المتوسط على بعد حوالي 10 كيلومترات من الساحل في حيفا، على نحو مشابه للتوصيات ببناء منصة للغاز على مسافة مماثلة من شاطئ الطنطورة.

وعزى الجيش توصياته هذه إلى اعتبارات أمنية، وذلك بداعي المخاوف من محاولات تنظيمات مسلحة، على رأسها "حزب الله" اللبناني، ضرب وقصف منصات الغاز.