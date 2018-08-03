خروج موقع "فيسبوك" عن الخدمة في عدة دول

خرج موقع التواصل الاجتماعي العالمي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن الخدمة في عدة بلدان.

ولوحظ توقف خدمة الموقع على أجهزة الكمبيوتر في العديد من البلدان منها روسيا والولايات المتحدة ومصر وفرنسا.

وقد ظهرت رسالة عند تحديث الصفحة تفيد بخطأ عمل الموقع، جاء فيها: "عذرا حدث خطأ ما. نعمل على إصلاح هذا في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لـ"Down Detector" فإن موقع "فيسبوك" توقف عن العمل أولا في بريطانيا، وفرنسا والمكسيك وجزء من الولايات المتحدة.

وعبر مغردون على موقع "تويتر عن استيائهم من توقف "فيسبوك" في بلادهم.

Bangladesh Govt stopped Facebook — Arafat (@Y_ArafatDhaka) August 3, 2018

ويشار إلى أنه توقف عمل "فيسبوك" فقط على أجهزة الكمبيوتر، بينما تطبيق الهاتف وتطبيق المراسلات لم يتوقفا عن العمل.

عطل فني يطرأ على #فيسبوك في عدة بلدان في العالم — علي خريس (@AliiKhres) August 3, 2018

وعاد الموقع إلى العمل بشكل كامل بعد توقف دام عدة دقائق حول العالم.