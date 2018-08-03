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    مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة و إسرائيل، 2 أبريل/ نيسان 2018

    وفد "حماس" الخارج يشارك في "مسيرات العودة"

    © Sputnik . Ahmed Abed
    العالم
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    زار وفد حركة حماس الخارج منطقة الجدار الفاصل مع إسرائيل دعما للاحتجاجات الفلسطينية أمام الجيش الإسرائيلي.

    أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، أن وفدا من حركة حماس الخارج، وصل إلى الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، دعما للاحتجاجات الفلسطينية المستمرة منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي ضد الممارسات الإسرائيلية.

    وذكرت القناة أن أعضاء الوفد البارزين، وهم حسام بدران وماهر صلاح، زارا الجدار الفاصل، وسبقهما يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، في زيارة للجدار، دعما للاحتجاجات الفلسطينية، والاشتراك في "مسيرات العودة".

    كانت القناة نفسها قد نشرت، قبل قليل، على موقعها الإلكتروني، أن الكثيرين من الفلسطينيين ينضمون، في هذا الوقت، لنظرائهم بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للاحتجاج والتنديد بالممارسات الإسرائيلية.

    ويشارك الفلسطينيون في مسيرات العودة في الجمعة السابعة عشر بهدف كسر الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.  

    وتتوزع قيادات حركة حماس السياسية بين داخل فلسطين: "غزة والضفة" وخارجها، وهو الوفد المكون من 3 سياسيين هم حسام بدران وماهر صلاح وصالح العاروري، والذي يزور غزة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. في وقت سمحت مصر بدخول هذا الوفد، أمس، الخميس، للتوافق حول المصالحة الفلسطينية والاتفاق على تثبيت الهدنة مع إسرائيل لفترة طويلة. 

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    الكلمات الدلالية:
    يوم الأرض, غزة, قطاع غزة, حماس, إسرائيل
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