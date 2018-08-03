وفد "حماس" الخارج يشارك في "مسيرات العودة"

أكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، أن وفدا من حركة حماس الخارج، وصل إلى الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، دعما للاحتجاجات الفلسطينية المستمرة منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي ضد الممارسات الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن أعضاء الوفد البارزين، وهم حسام بدران وماهر صلاح، زارا الجدار الفاصل، وسبقهما يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، في زيارة للجدار، دعما للاحتجاجات الفلسطينية، والاشتراك في "مسيرات العودة".

רואה את בכירי חמאס חו"ל משתתפים ב"צעדת השיבה" בעזה ודי בטוח שהם היו מעדיפים להישאר במיזוג במלונות שלהם ב"תפוצות" pic.twitter.com/bPSPDGIAVu — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) August 3, 2018

كانت القناة نفسها قد نشرت، قبل قليل، على موقعها الإلكتروني، أن الكثيرين من الفلسطينيين ينضمون، في هذا الوقت، لنظرائهم بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للاحتجاج والتنديد بالممارسات الإسرائيلية.

ويشارك الفلسطينيون في مسيرات العودة في الجمعة السابعة عشر بهدف كسر الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

בכיר חמאס בחו"ל, חוסאם בדראן, וראש תנועת חמאס בחו"ל, מאהר סלאח, השתתפו בהפגנות בסמוך לגדר המערכת ברצועת עזה. בדראן: "תושבי עזה — אתם המגינים על הסוגייה הפלסטינית ועל כל האומה. הגענו לכאן על מנת להיות איתכם וביניכם" @GiladGamlieli — חדשות עשר (@news10) August 3, 2018

وتتوزع قيادات حركة حماس السياسية بين داخل فلسطين: "غزة والضفة" وخارجها، وهو الوفد المكون من 3 سياسيين هم حسام بدران وماهر صلاح وصالح العاروري، والذي يزور غزة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. في وقت سمحت مصر بدخول هذا الوفد، أمس، الخميس، للتوافق حول المصالحة الفلسطينية والاتفاق على تثبيت الهدنة مع إسرائيل لفترة طويلة.