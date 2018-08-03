بعد انقطاع 7 سنوات والاستعانة بالروس... واشنطن ترسل روادها بسفينة فضاء أمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وقال مدير وكالة الفضاء الأمريكية، جيم برايدينستاين: "للمرة الأولى منذ عام 2011، نحن على وشك إرسال رائد فضاء أمريكي على سفينة أمريكية من الأراضي الأمريكية".
وبعد أن تحصل كلتا المركبتين على جميع الشهادات المطلوبة لإيصال الطواقم إلى المحطة الفضائية الدولية. سيكون على متن رحلات الطيران المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء " إس تي إس-100 ستارلينر" المخضرم ساني وليامز البالغ من العمر 52 عاما، وبالإضافة إلى رائد الفضاء جون كاساد، سيكون من ضمن طاقم مركبة "كرو دراغون" مايك هوبكينز وفيكتور غلوفر.
هذا و قدم مدير وكالة "ناسا" رواد الفضاء في حفل رسمي أقيم في مركز جونسون للفضاء في تكساس.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إغلاق مشروع مكوك الفضاء "سبيس شوتل" في عام 2011 فقدت الولايات المتحدة إمكانية الوصول المستقلة إلى الفضاء. ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ رحلات رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية على متن السفن الروسية "سويوز". ومن المتوقع أن تقوم "بوينغ" و"سبيس إيكس" بأول رحلة طيران مأهولة قبل نهاية عام 2018 أو في منتصف عام 2019، ولم يتم بعد تحديد الوقت بالضبط.
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