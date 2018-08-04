في النصف الأول من 2018... 110 آلاف شخصا تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا

ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى ألمانيا، في يوليو/تموز المنصرم، بنسبة 14.7 بالمائة، مقارنة بيونيو/حزيران الماضي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن 15 ألف و199 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، في يوليو الماضي.

© AFP 2018 / John Macdougall ألمانيا ترفع حظرا على لم شمل اللاجئين وتثير جدلا بشأن إدماجهم

وأشارت الخارجية، أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة بيونيو الماضي، بحسب " الأناضول ".

وأضاف البيان، أن عدد المتقدمين بطلبات لجوء في يونيو الماضي، بلغ 13 ألف و354 شخصاً، وفي مايو/آيار الماضي، 12 ألف و494 شخصا.

وأوضح أن السوريين، يشكلون أغلبية متقدمي طلبات اللجوء خلال يوليو، حيث بلغ عددهم 3 آلاف و786 شخصا، وتلاهم العراقيون بألف و415 شخص.

ولفت البيان، إلى أن 110 آلاف و324 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو 2018.