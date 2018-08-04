زعيم حزب العمال البريطاني يقول معاداة السامية مشكلة حقيقية بالحزب

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في بريطانيا اليوم الجمعة إن معاداة السامية مشكلة حقيقية في الحزب وإنه سيقتلعها لكنه رد أيضا على الانتقادات القوية لحزب العمال من الصحف اليهودية.

وفي مقال كتبه لصحيفة الجارديان، لم يصل كوربين إلى حد تبني تعريف مقبول دوليا لمعاداة السامية.

وكوربين مدافع قديم عن الحقوق الفلسطينية ومنتقد لإسرائيل وقد تعرض لاتهامات بأن حزب العمال تساهل مع معاداة السامية بين بعض أعضائه.

وفي الأسبوع الماضي قالت صحف يهودية إن حزب العمال سيمثل "تهديدا وجوديا للحياة اليهودية في هذا البلد" إذا وصل إلى السلطة.

وقال كوربين في مقال اليوم الجمعة إنه لا يقبل أن تمثل حكومة حزب العمال أي نوع من التهديد للحياة اليهودية في بريطانيا.