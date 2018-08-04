روسيا تمنح كازاخستان الوصول إلى إشارة "عسكرية" عبر نظام "غلوناس"

موسكو — سبوتنيك. وقالت لجنة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع وصناعة الفضاء في جمهورية كازاخستان، "كازاخ كوسموس"، لوكالة "سبوتنيك": "كازاخستان لديها إمكانية الوصول إلى إشارة الملاحة عالية الدقة "غلوناس".

وقال الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "آرسنال أوتيشستفا" فيكتور موراكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك"، إن الإشارة "العسكرية" اليوم تعمل على حل المهام التي كان يقوم بها في السابق، مهندسو المسح العسكريون، واستخدامها في القوات المسلحة على نطاق واسع جداً.

© Sputnik . Sergey Mamontov روسيا تنفي استخدام منظومة غلوناس لمراقبة الأمريكيين

موضحاً: "على سبيل المثال، لتحديد موقع عينات الأسلحة والمعدات العسكرية، ومراكز القيادة، ولإعداد البيانات لأنظمة الأسلحة عالية الدقة من مختلف الأنواع: المدفعية، وأنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة، والصواريخ الباليستية وتحديد مواقعها وتحديد خطوط العمل الرئيسية، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".

هذا، وتستخدم إشارة "غلوناس" عالية الدقة للأغراض العسكرية، بما في ذلك لتوجيه الأسلحة عالية الدقة. وفي وقت سابق عُلم أن روسيا وفرت مثل هذه الإمكانية للوصول إلى مثل هذه الإشارة في عام 2010 للهند فقط، والجزائر في عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "غلوناس"، هي منظومة سوفيتية — روسية، صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية سابقاً، كما أن هذه المنظومة مخصصة للملاحة السريعة، وتقديم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر والفضاء. ويحق لجميع الروس والأجانب استخدام منظومة "غلوناس" المدنية دون مقابل، وكان قد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982.

وهو نظام بديل لنظام "جي بي إس" الأمريكي.