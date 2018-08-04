الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية في سبتمبر

قالت الهند اليوم السبت إنها ستبدأ تطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة في 18 سبتمبر أيلول وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق.

وشعرت نيودلهي بغضب من رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة وقررت في يونيو حزيران زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من أغسطس آب على بعض المنتجات الأمريكية ومن بينها اللوز والجوز والتفاح ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة، وفقا لرويترز.

© AFP 2018 / Robert Gonzaga أمريكا تخفف قيود التصدير لمبيعات التكنولوجيا المتطورة إلى الهند

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهي وواشنطن من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في سبتمبر أيلول. وزادت حدة الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في 2016 ولكن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 مليار دولار وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.

وفي يونيو حزيران قررت الهند،أكبر مستوردي اللوز الأمريكي في العالم، زيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20 في المئة منضمة بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على الصلب والألمونيوم المستورد.

وتعتزم الهند أيضا فرض رسم بنسبة 120 في المئة على واردات الجوز في أقوي خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة.